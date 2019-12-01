Presenta INDEREQ resultados finales del Querétaro Maratón 2025

Querétaro, Querétaro, 17 de octubre del 2025.- El Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), a través del director de Cultura Física, Oscar Domínguez Castellanos, presentó los resultados del Querétaro Maratón 2025 que reunió, entre corredores y espectadores, a más de 37 mil personas en su edición número 15.

Domínguez Castellanos destacó que, gracias a la organización y coordinación de las dependencias involucradas en el evento, como fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Iován Elías Pérez Hernández, y la Coordinación Estatal de Protección Civil, dirigida por Javier Amaya Torres, se obtuvo saldo blanco y la carrera se desarrolló con absoluta tranquilidad para los corredores.

“Gracias a todas las autoridades que participaron en el éxito del Querétaro Maratón 2025, nuevamente vimos a nuestros corredores disfrutar de las calles de la ciudad y en los municipios de Querétaro y Corregidora. El evento se consolida una vez más como uno de los más importantes del centro del país”, mencionó.

Como parte de los resultados, informó que participaron 19 mil 500 corredores y dos mil 800 corrieron sin número oficial; asistiendo en ambos casos, con servicios de hidratación. La suma de los competidores por cada una de las distancias fue: en cinco kilómetros arribaron a la meta tres mil 800; y en 10 kilómetros cruzaron siete mil participantes.

En la distancia de medio maratón y para los 42.195 kilómetros, cruzaron la meta unos mil 200 corredores, de los cuales 50 lugares fueron destinados a los atletas de élite. La carrera infantil -iniciativa que fomenta la actividad física desde temprana edad-, llevada a cabo un día antes en el Centro de Congresos, tuvo la participación de 500 niñas y niños.

Sobre participación foránea se tuvo un registro de dos mil 706 corredores de diferentes entidades de la República y de procedencia internacional, lo cual beneficia a Querétaro al colocarlo en el mapa como exponente deportivo. El evento, según la Cámara Nacional de Comercio, reportó una derrama económica superior a los 90 millones de pesos.

El programa alterno de “Corre con Causa”, que tiene el objetivo de recaudar fondos para asociaciones de asistencia privada, informó a través de la representante de la Fundación Merced, Tania Ruiz Castro, que se recaudaron 657 mil 161 pesos, mismos que serán destinados a las organizaciones sin fines de lucro “Gigi´s Playhouse México IAP”, “Elisabetta Redaelli IAP” y a “Niños y Niñas de la Sierra IAP”.

Durante este evento, las autoridades también informaron que, por tercer año consecutivo, la organización del Querétaro Maratón hizo alianza con el Centro Estatal de Trasplantes de nuestro Estado para promover la cultura de la donación de órganos.