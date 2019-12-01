¡Picó el canario!: Atlético Morelia enfrentará a Irapuato en semifinales de la Liga de Expansión

Morelia, Michoacán, 17 de noviembre del 2025.- Ante todo pronóstico, pasó lo impensado, el Atlético Morelia se instaló en las semifinales del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX tras dejar en el camino al Cancún FC, con un marcador global de 4-2.

La serie se encaminó desde el partido de ida, donde los dirigidos por Mario Ortiz lograron buen colchón al aprovechar la localía en el Estadio Morelos, duelo en el que se impusieron 3-1 con anotaciones de Brian Figueroa y un doblete del europeo Rubén Del Campo.

El partido de vuelta se disputó el domingo por la noche, en Quintana Roo y con Cancún sediento de revancha, luego de ser el segundo general durante la temporada regular.

En las acciones del encuentro, el equipo azul se fue al frente en el marcador al minuto 51 con gol de Benjamín Galindo Jr., por lo que solo les faltaba una anotación para avanzar a semifinales.

A partir de dicho momento, Cancún se fue encima del Canario, que por momentos se vio superado en el rectángulo verde y se salvó de “milagro” de que cayera la otra anotación, sin embargo, el destino estaba escrito y al minuto 90 se encontró con un penal que marcó de buena manera el defensor mexicano Brayton Vázquez.

Ahora, contra todo pronóstico, se le presenta una chance muy linda al Atlético Morelia de volver a conseguir un campeonato de la Liga de Expansión MX, con miras al anhelado ascenso del equipo michoacano, que sin duda, es un equipo que merece un espacio en la primera categoría.

Cabe destacar que en semifinales habrá "Clásico del Bajío", ya que el Morelia enfrentará a los freseros de Irapuato, en un duelo con mucha tradición en la historia del futbol mexicano, con fechas aún por confirmarse.