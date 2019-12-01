Paternidad del Atlante que fiirma su séptima victoria sobre el Atlético Morelia

Morelia, Michoacán, 8 de marzo del 2026.- Los Potros de Hierro del Atlante consolidaron su paternidad sobre el Atlético Morelia al derrotarlo en el Agustín “Coruco” Díaz por marcador de 2-1.

Temprano, muy temprano, el goleador Luis Puente, desde los once pasos, hizo el de la quiniela (12’) con disparo cruzado al poste derecho de la cabaña defendida por Ramón Pasquel, quien se lanzó pero no llegó; dos minutos después el nicolaíta Mauro Nambo tuvo recepción dirigida cerca de la media luna, dejó a los centrales y de zurda hizo el de la igualada; al 23’ Luis Puente marcó el sexto en su cuenta personal, recepción no derecha y en medio de los centrales sacó cañonazo cruzado para establecer el 2-1 definitivo.

Así, brillantemente, el Atlante reafirmó su paternidad sobre el Atlético Morelia, al que ha derrotado en 7 de 10 enfrentamientos de Liga de Expansión; de los otros 3 encuentros se han dado dos empates y, los rojiamarillos, sólo han ganado 1.

Al 44’, ya cuando el marcador era ese 2-1 de la victoria azulgrana, el canario Arturo Palma se hizo expulsar tontamente al ganarse una amarilla y una roja directa en una misma acción, por jalón sobre un rival, patear el balón y, luego, seña burlona para el árbitro. Al 80+5’, el atlantista Armando Escobar vio segunda amarilla y roja por codazo sobre Brayton Vázquez.

El Atlante suma 5 encuentros sin derrota. Con la victoria de este sábado 7 de marzo el conjunto azulgrana llega a 12 unidades, las que lo colocan en séptima posición de la Tabla General de Clasificación y a unos pasitos de la cima.

Atlético Morelia, por su parte, ve truncada su racha ganadora, llevaba 3 victorias al hilo, y podría perder el liderato si este domingo el Tepatitlán vence a Mineros de Zacatecas en el Estadio Gregorio Tepa Gómez, donde se enfrentarán a partir de las 17:00 horas, porque los jaliscienses llegarían a 18 unidades.

El partido correspondió a la Jornada 9 del Clausura 2026 de la muy mediocre Liga de Expansión.

MARCADORES

En otros encuentros, el Tepatitlán cayo en casa ante los Iguanas de Cancún por marcador de 1-2; Correcaminos ganó de visitante ante los Venados, 0-1; Irapuato se sirvió con la pozolera, derrotó 6-2 a los Alebrijes de Oaxaca; y Atlético La Paz dio cuenta de los Dorados de Sinaloa con el mal llamado “marcador más engañoso”, 2-0.

Este domingo Tepatitlán recibirá a Mineros y la Jaiba Brava a Dorados. Ren la Jornada 10, la siguiente, el Atlético Morelia recibirá al Tepatitlán, el cual este domingo podría alcanzar el liderato, el sábado siguiente a las 19:00 horas en el Estadio Morelos y, a su vez, a los Potros de Hierro del Atlante les tocará descanso.

ALINEACIONES

Atlante: Ronaldo Beltrán; Diego Cruz, Luis Olivas, Juan Carrera, Armando Escobar, Hardy Meza, Javier Ibarra (José González, 64’), Luis Calzadilla (Christian Bermúdez, 79’), Eugenio Pizzuto (Marco García, 88’), Edgar Jiménez y Luis Puente (Ilian Hernández, 46’).

Atlético Morelia: Ramón Pasquel; Daniel Zamora, Uziel García, Brayton Vázquez, Edgar Martínez, Brian Figueroa (Luis Sandoval, 46’), Alejandro Andrade, Mauro Nambo, Arturo Palma, Gael Moreno (Orlando Botello, 46’) y Rubén del Campo (José Domínguez, 59’). Así sea.