Partido de fútbol Sub-20 en Brasil termina con 51 expulsados tras pelea entre jugadores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 17:24:28

Minas Gerais, Brasil, 4 de noviembre de 2026.- Un partido de fútbol juvenil entre Uberlândia y Mamoré terminó con 51 tarjetas rojas, luego de que jugadores y miembros de los cuerpos técnicos protagonizaran una pelea que se prolongó durante casi 40 minutos.

El encuentro correspondía a la categoría Sub-20 y el conflicto comenzó después de que uno de los equipos celebrara un gol, lo que provocó una discusión que rápidamente pasó a los golpes entre los integrantes de ambos clubes.

Ante la situación, el árbitro Fernando Patrick decidió abandonar el terreno de juego y registró un total de 51 expulsiones en el acta oficial: 43 jugadores y ocho integrantes de los cuerpos técnicos.

El incidente superó la marca anterior de 36 tarjetas rojas, registrada durante un partido disputado en Argentina en 2011, por lo que el encuentro brasileño fue señalado como un nuevo récord Guinness en esta categoría.

La Policía Militar tuvo que intervenir para controlar el enfrentamiento. Además, se reportaron amenazas contra el árbitro y daños en las instalaciones del estadio Parque do Sabiá, entre ellos puertas destruidas.