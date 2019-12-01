Pachuca golea 3-0 a Tigres y mantiene la esperanza de llegar a la Liguilla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 21:15:02

Pachuca, Hidalgo, 31 de octubre de 2026.- Los Tuzos del Pachuca derrotaron 3-0 a Tigres este sábado en el Estadio Hidalgo, en partido correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con un doblete de Salomón Rondón y una anotación de Robert Kenedy.

El conjunto hidalguense abrió el marcador al minuto 42, cuando Rondón aprovechó una jugada dentro del área para enviar el balón al fondo de la portería y darle la ventaja a su equipo antes del descanso.

Para la segunda mitad, Pachuca amplió la diferencia al minuto 53. El delantero venezolano volvió a aparecer tras un servicio de Oussama Idrissi y consiguió su segundo tanto de la noche, con lo que los locales tomaron mayor control del encuentro.

La tercera anotación llegó al minuto 69, cuando Robert Kenedy sacó un disparo desde fuera del área que venció al guardameta Nahuel Guzmán y colocó el 3-0 definitivo en el marcador.

Tigres tuvo dificultades para responder al ataque de los Tuzos y terminó el encuentro con diez jugadores, luego de que Alan Franco recibiera una tarjeta roja al minuto 80 tras una acción revisada por el árbitro.

Con este resultado, Pachuca llegó a 19 puntos y consiguió su segunda victoria consecutiva, con la que mantiene vivas sus posibilidades de avanzar a la Liguilla. Por su parte, Tigres se quedó con 15 unidades y complicó su panorama en la recta final de la fase regular del campeonato.