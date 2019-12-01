Localizan bodega con combustible ilícito en Celaya, Guanajuato

Localizan bodega con combustible ilícito en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 18:04:19
Celaya, Guanajuato a 18 de octubre de 2025.- Fuerzas estatales y federales, realizaron un operativo en el que lograron asegurar un inmueble tipo bodega, presuntamente usado para el almacenamiento ilícito de hidrocarburos en la colonia Ciudad Industrial. 

La diligencia fue ejecutada por la autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público Federal, y coordinada por integrantes de la Comisaría de Investigación de Campo, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), ambos adscritos a la Secretaría de Seguridad y Paz en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y Seguridad Física de PEMEX.

El operativo derivó de trabajos de análisis e inteligencia, sobre la carretera federal Villagrán-Celaya, en la colonia Ciudad Industrial. 

En el predio localizado fue asegurado un contenedor metálico con capacidad de 30 mil litros, que contenía líquido con características de hidrocarburo, así como otros indicios que quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal. 

Este aseguramiento forma parte de la estrategia estatal Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), que busca combatir el robo y almacenamiento ilegal de combustibles y con ello debilitar las economías criminales.

La Secretaría de Seguridad y Paz exhorta a la ciudadanía a denunciar de forma anónima al 089 cualquier actividad sospechosa relacionada con el traslado, almacenamiento o venta irregular de hidrocarburos.

 

