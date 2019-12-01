No habrá Partido de Leyendas este sábado en el Estadio Morelos

Morelia, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- Mal acaba lo que mal empieza. El Ayuntamiento de Morelia no otorgó el permiso para la realización del llamado “Partido de Leyendas” entre dos que tres veteranos importantes del Barcelona y dos que tres relevantes en la historia del extinto Monarcas Morelia, por lo que al menos este sábado no se efectuará ese juego entre veteranos.

El argumento del Ayuntamiento Constitucional de Morelia es claro y contundente, habida cuenta de que apenas este día se presentaron los organizadores a solicitar el permiso y, por si fuera poca la morosidad, lo hicieron sin tener contratado el Estadio Morelos, motivo de sobra para negar la autorización, por lo que no habrá tal partido ese sábado 17 de enero.

Ya la directiva del Atlético Morelia se había deslindado de responsabilidades al respecto, ya había advertido que no tiene nada qué ver con ese tema, ya había dicho que no hubo quien se acercara a contratar el estadio. Bajo advertencia no hay engaño.

Y sí, la falta de permiso es a toda ley de elemental justicia. Así sea.