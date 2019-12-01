Ultiman a tiros a un joven en Zamora, Michoacán

Ultiman a tiros a un joven en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 07:13:53
Zamora, Michoacán, a 10 de marzo 2026.- La noche de este lunes un joven fue asesinado a balazos en un domicilio del Infonavit Arboledas Primera Sección, los presuntos homicidas lograron darse a la fuga.

Fue aproximadamente a las 20:35 horas, cuando vecinos del Andador Cerezo reportaron al 911 detonaciones de arma de fuego.

En cuestión de minutos llegaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional quienes dentro de una vivienda encontraron al muchacho herido, por lo que solicitaron una ambulancia.

Enseguida llegaron socorritas de Rescate quienes confirmaron el fallecimiento del joven César Omar J., Z., de 32 años de edad, quien presentaba varias lesiones en su cuerpo.

Los oficiales resguaron el sitio y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado, dándose cita más tarde Peritos Especializados y Agentes Ministeriales quienes procesaron el sitio.

El cadáver fue subido a una ambulancia forense y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

