Nexpa Pro Surf 2026 recibe a surfistas internacionales en la Costa Michoacana

Aquila, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.- Con la participación de surfistas de México, Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Uruguay, entre otros países, comenzó el evento Nexpa Pro Surf 2026 en la playa de Barra de Nexpa, municipio de Aquila, donde las condiciones del oleaje han permitido disfrutar de una jornada de talento, adrenalina y grandes maniobras sobre el mar.

El torneo, que concluye mañana 15 de noviembre, contempla las categorías Surf Open varonil y femenil, con premios en efectivo y reconocimientos en especie. El organizador, Gerry Mellín, detalló que el primer lugar de la rama varonil recibirá 15 mil pesos, mientras que la ganadora de la femenil obtendrá 12 mil.

Como parte de las actividades, mañana a partir de las 12:00 horas se realizará el Primer Festival Aire de la Costa, con teatro, títeres, arte circense, música, baile de Tierra Caliente y Costa Sierra, además de talleres artísticos y culturales para todas las edades, informó Alejandro Mellín, integrante del comité organizador.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, destacó que este encuentro deportivo y cultural fortalece la oferta de experiencias de la región Playas de Michoacán, además proyecta a Barra de Nexpa como un destino para la práctica del surf e impulsa la llegada de visitantes, así como la derrama económica en beneficio de las enramadas y prestadores de servicios turísticos de la zona.

Las actividades continúan este fin de semana largo en la Costa Michoacana. Consulta los detalles de la competencia en la página www.nexpaprosurf.com y descubre todo lo que Michoacán tiene para ofrecer.