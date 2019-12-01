Morelia puede presumir que le ganó al Barcelona aunque en "Juego de Leyendas"

Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 09:14:25

Morelia, Michoacán, 18 de enero del 2026.- Una auténtica fiesta fue la que se vivió el sábado por la noche en la cancha del Estadio Morelos, donde el Morelia puede presumir que le ganó al Barcelona, aunque sea, en un "Juego de Leyendas".

El marcador final fue de 2-1 en favor de los michoacanos, con anotaciones de Carlos Morales y Jefferson Montero para la causa Michoacana.

Quien se hubiera imaginado que Federico Vilar le atajó un penal a Rivaldo, Balón de Oro en el futbol mundial, pues ocurrió, el guardameta argentino fue figura como lo fue por tantos años en las noches mágicas del Estadio Morelos.

El encuentro transcurrió con mucha nostalgia, con una afición lastimada que recordó los mejores momentos del Monarcas Morelia en el Coloso del Quinceo.

Entre risas, abrazos, banda y show se llevó a cabo el encuentro, que ha sido histórico con la presencia de Rafael Márquez, Rivaldo, Frank de Boer, Raúl Ruidíaz, Jefferson Montero, Wilson Tiago, Hugo Droguett, entre otras figuras aclamadas.