México tendrá representación en el Mundial de Atletismo Indoor en Polonia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 22:53:02

Ciudad de México, 19 de marzo de 2026.- México estará presente en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, que se llevará a cabo en Cuyavia y Pomerania, Polonia, con la participación de tres atletas nacionales en distintas pruebas.

Eduardo Herrera competirá en los 1500 metros, donde disputará las preliminares el 20 de marzo a las 11:54 horas, mientras que la final está programada para el 22 de marzo a las 11:38 horas.

Por su parte, Erick Portillo verá acción en la final de salto de altura el 21 de marzo a las 5:15 horas. En tanto, Uziel Muñoz participará en la final de impulso de bala, programada para el 22 de marzo a las 4:23 horas.

Los atletas mexicanos buscarán destacar en esta competencia internacional que reúne a los mejores exponentes del atletismo bajo techo a nivel mundial.