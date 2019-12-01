México tendrá cuatro bajas para su partido ante Chile

México tendrá cuatro bajas para su partido ante Chile
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 17:15:21
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Los Ángeles, California, 5 de octubre de 2026.- La Selección Mexicana informó que Mateo Chávez, del AZ Alkmaar, quien fue suspendido tras recibir una tarjeta ante Estados Unidos, y Gil Mora, de Xolos de Tijuana, serán bajas para el partido de este martes 6 de octubre ante Chile.

Ambos jugadores regresarán a sus respectivos clubes. Por otro lado, Hirving Lozano, del LA Galaxy, también abandonó la concentración debido a molestias en el tercio distal de los isquiotibiales izquierdos.

Además, Luis Romo, del Club Guadalajara, será otra baja para el encuentro de mañana, luego de presentar una lesión muscular, por lo que también regresará a su club.

Con estas cuatro bajas, la Selección Mexicana disputará su último partido de la fecha FIFA ante Chile este martes 6 de octubre, en el Los Angeles Memorial Coliseum, a las 20:30 horas.

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