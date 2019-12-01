México suma tres triunfos en el inicio de la Copa Mundial de Futuros de Boxeo Sub-19

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 21:45:19

Bangkok, Tailandia, 9 de marzo de 2026.- La selección mexicana inició con paso firme su participación en la Copa Mundial de Futuros de Boxeo Sub-19, que se realiza en Bangkok, Tailandia, al sumar tres victorias durante los primeros dos días de competencia.

En la jornada inaugural del domingo, la michoacana Sofía Guadalupe Ramírez Reyes le dio a México el primer triunfo tras vencer por decisión unánime a Chen Ning Hong, de China Taipéi, en la categoría de -54 kilogramos.

Ese mismo día, Jehiely Salmai García Soto (-51 kg) cayó ante la venezolana Grenyellis García por decisión mayoritaria, mientras que Jorge Luis Nieblas Gutiérrez (-70 kg) fue derrotado por decisión unánime frente al marroquí Marouane Jaafri.

Para el inicio de semana, la delegación nacional sumó dos victorias más. Josué Zepeda González (-60 kg) superó al canadiense Jayden Willis por decisión dividida, y Jonathan Bibriesca Arévalo (-55 kg) avanzó a la siguiente ronda tras el abandono del moldavo Chirill Slepoi.

En otro combate, la mexicana Nancy Beatriz Acosta Ramírez (-57 kg) fue superada por decisión dividida por la húngara Zsófia Kiss.

La actividad para México continuará este 10 de marzo, cuando cuatro integrantes de la delegación nacional subirán al ring. Sofía Ramírez (-54 kg) enfrentará a la coreana Yerin Kim en los dieciseisavos de final; Alan Ocampo (-50 kg) se medirá al escocés Aaron Sarwar en la ronda de 32; Atena Juárez (-48 kg) combatirá ante Fang Yu Chen, de China Taipéi; y Camila Bohórquez (-60 kg) enfrentará a la rumana Rebeca Micaela Muller.

El torneo, organizado por la federación internacional World Boxing, forma parte del proceso de clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.