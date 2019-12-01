Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 17:45:40

Doha, Qatar, 27 de noviembre de 2026.- La Selección Mexicana Sub-17 empató 0-0 ante Venezuela en su último partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2026, resultado que le permitió quedarse con el liderato del Grupo K y avanzar invicta a los dieciseisavos de final.

El encuentro se disputó este viernes en la Aspire Zone, donde ambos equipos tuvieron pocas oportunidades de abrir el marcador. Pese a los intentos de las dos selecciones, el partido terminó sin anotaciones.

Con este resultado, México llegó a siete puntos, producto de dos victorias y un empate. Anteriormente, el conjunto dirigido por Jürgen Castañeda venció 1-0 a Rumania y goleó 4-0 a Camerún, además de terminar la primera fase sin recibir goles.

Por su parte, Venezuela también sumó siete unidades, pero quedó en el segundo lugar del grupo debido a su menor diferencia de goles.

Ahora, el Tricolor se enfrentará a Argentina en los dieciseisavos de final, partido programado para el próximo lunes 30 de noviembre a las 9:00 horas, tiempo del centro de México.