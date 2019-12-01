México presente en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2026 en Praga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 22:06:15
Ciudad de México, 23 de marzo de 2026.- El próximo 25 de marzo dará inicio el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2026 en Praga, Chequia, competencia que se llevará a cabo del 25 al 29 de marzo y contará con la participación del mexicano, Donovan Carrillo. 

Las actividades se desarrollarán en el O2 Arena de Praga, recinto con capacidad para 20 mil espectadores.

En esta edición destacan figuras internacionales como Ilia Malinin, quien buscará su tercer título consecutivo tras su participación en los Juegos Olímpicos, así como Kaori Sakamoto, tricampeona mundial que disputará su última competencia antes de su retiro.

En cuanto a la representación hispana, México estará presente con Donovan Carrillo, mientras que España contará con la participación de Olivia Smart y Tim Dieck en danza, además de Tomàs Guarino.

El calendario de competencias quedó definido de la siguiente manera (hora del centro de México):

Miércoles 25 de marzo

• 04:30 horas – Programa corto femenino

• 11:45 horas – Programa corto de parejas

Jueves 26 de marzo

• 04:30 horas – Programa corto masculino

• 11:15 horas – Patinaje libre por parejas

Viernes 27 de marzo

• 04:30 horas – Danza sobre hielo (danza rítmica)

• 11:00 horas – Patinaje libre femenino

Sábado 28 de marzo

• 05:30 horas – Patinaje libre masculino

• 11:30 horas – Danza sobre hielo (danza libre)

El mexicano Donovan Carrillo será el único representante nacional en la competencia y verá acción en dos pruebas: el programa corto, programado para el 26 de marzo a las 04:30 horas, y el programa libre, el 28 de marzo a las 05:30 horas.

Más información de la categoria
La GC recupera cinco vehículos robados en distintos municipios de Michoacán
Quitan la vida a dos elementos de la GC en Villa Juárez, San Luis Potosí
Fallece motociclista tras accidentarse en la Morelia-Salamanca
En Puruándiro, Michoacán: Detiene la GC a hombre con un arma y sustancias ilícitas
Más información de la categoria
Seguirán cayendo funcionarios de la Ribera de Chapala de Michoacán tras muerte del Mencho, advierte el Gobernador
Ataque ruso con misiles y drones deja al menos tres personas sin vida y 14 heridos en Ucrania
Cancelan festival de música por apología del delito en El Marqués, Querétaro
Greenpeace alerta por derrame petrolero en el Golfo de México; reportan 630 km de costa afectada
