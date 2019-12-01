México presente en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2026 en Praga

Ciudad de México, 23 de marzo de 2026.- El próximo 25 de marzo dará inicio el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2026 en Praga, Chequia, competencia que se llevará a cabo del 25 al 29 de marzo y contará con la participación del mexicano, Donovan Carrillo.
Las actividades se desarrollarán en el O2 Arena de Praga, recinto con capacidad para 20 mil espectadores.
En esta edición destacan figuras internacionales como Ilia Malinin, quien buscará su tercer título consecutivo tras su participación en los Juegos Olímpicos, así como Kaori Sakamoto, tricampeona mundial que disputará su última competencia antes de su retiro.
En cuanto a la representación hispana, México estará presente con Donovan Carrillo, mientras que España contará con la participación de Olivia Smart y Tim Dieck en danza, además de Tomàs Guarino.
El calendario de competencias quedó definido de la siguiente manera (hora del centro de México):
Miércoles 25 de marzo
• 04:30 horas – Programa corto femenino
• 11:45 horas – Programa corto de parejas
Jueves 26 de marzo
• 04:30 horas – Programa corto masculino
• 11:15 horas – Patinaje libre por parejas
Viernes 27 de marzo
• 04:30 horas – Danza sobre hielo (danza rítmica)
• 11:00 horas – Patinaje libre femenino
Sábado 28 de marzo
• 05:30 horas – Patinaje libre masculino
• 11:30 horas – Danza sobre hielo (danza libre)
El mexicano Donovan Carrillo será el único representante nacional en la competencia y verá acción en dos pruebas: el programa corto, programado para el 26 de marzo a las 04:30 horas, y el programa libre, el 28 de marzo a las 05:30 horas.