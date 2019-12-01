México gana medalla de plata en natación artística en el Panamericano de Chile

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 16:44:44

Santiago, Chile, 9 de abril de 2026.- El conjunto mexicano de natación artística obtuvo la medalla de plata en la prueba técnica durante el Campeonato Panamericano que se celebra en Chile.

Con este resultado, la selección mexicana senior suma ya cuatro preseas en lo que va de la competencia, consolidando su destacada participación en el certamen continental y posicionándose como uno de los equipos más competitivos de la región.

Este logro reafirma el crecimiento y la constancia del equipo mexicano en la disciplina, resultado del trabajo coordinado entre atletas y cuerpo técnico, así como de su preparación rumbo a futuras competencias internacionales.

El equipo estuvo integrado por Camila Argumedo, Daniela Ávila, Miranda Barrera, Itzamary González, Glenda Inzunza, Nayeli Mondragón, Pamela Toscano y Diego Villalobos, quienes lograron subir al podio tras una sólida ejecución en la rutina técnica.