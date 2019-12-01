Ataque armado en domicilio deja solo daños materiales en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 22:21:02

Morelia, Michoacán, 26 de septiembre de 2026.- Daños materiales dejó como saldo el ataque a balazos perpetrados por sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta quienes rafaguearon un domicilio ubicado en la colonia Mártires de Uruapan; en el sitio fueron localizados alrededor de 30 casquillos percutidos de distintos calibres.

Al respecto se informó que dichas agresión se registró sobre la calle Patriotas de Jalisco, tras lo cual luego vecinos reportaran al número de emergencias múltiples detonaciones de arma de fuego.

Acto seguido elementos policiales se movilizaron al lugar y localizaron diversos impactos en la fachada de una vivienda, además de aproximadamente 30 casquillos esparcidos en la zona.

En el sitio, una joven de 23 años relató a los uniformados que observó la llegada de una motocicleta negra, pero al escuchar los disparos corrió a resguardarse para proteger su vida, por lo que no logró identificar a los agresores.

Pese a la cantidad de disparos, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el inmueble.

Los hechos anteriores ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.