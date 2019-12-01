Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 14:33:28

Morelia, Michoacán. A 27 de noviembre de 2026. La selección mexicana de parataekwondo obtuvo una medalla de plata y una de bronce en el Grand Prix Final Astana 2026, celebrado en Kazajistán, gracias a las actuaciones de Juan Diego García y Claudia Romero.

Juan Diego García López consiguió el segundo lugar en la categoría K44, división de menos de 70 kilogramos. En su camino a la final venció al italiano Antonino Bossolo y al campeón paralímpico de París 2024, Imamaddin Khalilov, de Azerbaiyán. Sin embargo, cayó ante el iraní Amirmohammad Haghighatshenas y se quedó con la medalla de plata.

Por su parte, Claudia Romero Rodríguez obtuvo el bronce en la categoría K44, división de menos de 47 kilogramos. La poblana avanzó directamente la primera ronda y perdió en semifinales ante la australiana Shrijana Ghising.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) informó que el equipo mexicano participó en esta competencia internacional con su respaldo.