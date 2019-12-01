México cierra la Copa México de Clavados Zapopan 2026 con 10 medallas

Zapopan, Jalisco, 20 de julio de 2026.- La selección mexicana de clavados, concluyó con una gran participación en la Copa México de Clavados Zapopan 2026, disputada en el Centro Acuático Metropolitano de Jalisco, al sumar un total de 10 medallas: tres de oro, cuatro de plata y tres de bronce. En la jornada de cierre, la delegación nacional conquistó dos preseas doradas, una plateada y una de bronce.

La primera medalla de oro del día llegó en la prueba de trampolín sincronizado de tres metros femenil, donde las juveniles Lía y Mía Cueva Lobato se coronaron campeonas con una puntuación de 298.65 unidades. La dupla mexicana superó a las chinas Shan Lin y Yiping Long, quienes finalizaron con 282.57 puntos, mientras que las colombianas Daniela Zapata y Viviana Uribe se quedaron con el bronce al registrar 277.47.

El segundo oro para México fue conseguido por los olímpicos Randal Willars y Kevin Berlín, quienes dominaron la final de plataforma sincronizada de 10 metros varonil con una calificación de 414.72 puntos. La plata fue para los británicos Robbie Lee y Noah Penman (389.46), en tanto que los colombianos Alejandro Solarte y Sebastián Villa obtuvieron el bronce con 357.51 unidades. La pareja mexicana conformada por Emilio Treviño y Kenny Zamudio terminó en el cuarto sitio con 320.25 puntos.

En la final de plataforma de 10 metros femenil, la china Zhixin Qu se llevó el primer lugar con 369.40 puntos. México completó el podio con Suri Cueva, quien obtuvo la medalla de plata al sumar 303.10 unidades, y Samantha Jiménez, que ganó el bronce con una puntuación de 302.15.

Por su parte, en la prueba de trampolín de tres metros varonil, China ocupó el primero y tercer lugar con Chengzan Liu, campeón con 451.85 puntos, y Yukang Hu, tercero con 422.65. La medalla de plata fue para el alemán Timo Barthel, quien registró 423.35 unidades.

Finalmente, al concluir la Copa México de Clavados Zapopan 2026, la selección nacional enfocará su preparación en sus próximos compromisos internacionales: los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se llevarán a cabo del 24 de julio al 8 de agosto, y el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados de World Aquatics, programado del 21 al 28 de agosto en Rijeka, Croacia. Ambas competencias forman parte del calendario internacional de la disciplina.