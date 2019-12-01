México cae ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 22:11:03

Houston, Texas, 9 de marzo de 2026.- México sufrió su primera derrota en el Clásico Mundial de Béisbol tras caer 3-5 ante Estados Unidos en un encuentro correspondiente al Grupo B, disputado en el Daikin Park de Houston, Texas.

A pesar de una destacada actuación de Jarren Duran, quien conectó dos jonrones, la novena mexicana no logró evitar el revés.

El momento clave del partido llegó en la tercera entrada, cuando una complicada salida del lanzador Jesús Cruz permitió que el conjunto estadounidense tomara una ventaja de cinco carreras. Aunque México logró contener a su rival en el resto del juego y mantuvo el cero en las siguientes entradas, el intento de remontada no fue suficiente.

Con este resultado, la selección mexicana ahora se enfoca en su próximo compromiso, que será decisivo dentro del grupo. México enfrentará a Italia este miércoles a las 5:00 de la tarde, en un duelo que podría marcar su camino en el torneo.