Mbappé responde a senadora paraguaya tras comentarios racistas por partido de la justa mundialista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 17:12:46

Filadelfia, Estados Unidos, 6 de julio de 2026.- El delantero francés, Kylian Mbappé, respondió a las declaraciones de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien realizó comentarios ofensivos en su contra luego del partido entre Francia y Paraguay en los octavos de final de la justa mundialista.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el futbolista calificó a la legisladora como una persona “despreciable e indigna de su cargo”, al considerar que sus expresiones fueron racistas y dañan la imagen de Paraguay.

“Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, expresó Mbappé, quien además afirmó que las declaraciones de la senadora opacaron el desempeño que la selección paraguaya tuvo durante la Copa del Mundo.

La respuesta del atacante francés se dio después de que Amarilla lo llamara “camerunés colonizado fingiendo ser francés”, además de lanzar descalificaciones sobre su desempeño durante el encuentro y asegurar que la selección paraguaya debió haber reaccionado de otra manera al finalizar el partido.

Finalmente la Federación Francesa de Fútbol, brindó su apoyo a Mbappé, a sus jugadores así como a todas las víctimas de racismo.