Mbappé responde a senadora paraguaya tras comentarios racistas por partido de la justa mundialista

Mbappé responde a senadora paraguaya tras comentarios racistas por partido de la justa mundialista
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 17:12:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Filadelfia, Estados Unidos, 6 de julio de 2026.- El delantero francés, Kylian Mbappé, respondió a las declaraciones de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien realizó comentarios ofensivos en su contra luego del partido entre Francia y Paraguay en los octavos de final de la justa mundialista.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el futbolista calificó a la legisladora como una persona “despreciable e indigna de su cargo”, al considerar que sus expresiones fueron racistas y dañan la imagen de Paraguay.

“Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, expresó Mbappé, quien además afirmó que las declaraciones de la senadora opacaron el desempeño que la selección paraguaya tuvo durante la Copa del Mundo.

La respuesta del atacante francés se dio después de que Amarilla lo llamara “camerunés colonizado fingiendo ser francés”, además de lanzar descalificaciones sobre su desempeño durante el encuentro y asegurar que la selección paraguaya debió haber reaccionado de otra manera al finalizar el partido.

Finalmente la Federación Francesa de Fútbol, brindó su apoyo a Mbappé, a sus jugadores así como a todas las víctimas de racismo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asaltan y hieren con arma blanca a un taxista en la colonia El Vergel en Celaya, Guanajuato
Habilitan un carril en la Autopista Siglo XXI tras deslave cerca del Puente Infiernillo
Refuerzan vigilancia en zonas de riesgo tras intensas lluvias en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Localizan abandonados cargadores y cartuchos para rifle de asalto en la terminal de autobuses de Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
A 16 años del asesinato de Hugo Alfredo Olivera Cartas, la impunidad persiste en uno de los crímenes más emblemáticos contra la prensa en Michoacán
Suspenden a policía de Querétaro tras presunta agresión a ciudadano durante festejos deportivos
Madre de Roxana Guzmán, periodista que fue privada de la vida en Veracruz dice que perdona a los responsables, pero exige que continúe la justicia
Trump opina sobre el México vs Inglaterra: “no podías apartar la vista”
Comentarios