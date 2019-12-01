Max Verstappen dedica unas palabras a Checo Pérez por sus 300 Grandes Premios

Max Verstappen dedica unas palabras a Checo Pérez por sus 300 Grandes Premios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 22:50:27
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Ciudad de México, 30 de octubre de 2026.- En el inicio del Gran Premio de México, el piloto neerlandés Max Verstappen dedicó unas palabras a Sergio “Checo” Pérez, quien alcanzó los 300 Grandes Premios en la Fórmula 1.

Durante una entrevista, Verstappen recordó la buena relación que mantuvieron cuando fueron compañeros en Red Bull y destacó algunas de las cualidades del piloto mexicano.

“Checo es una persona muy agradable, tiene un gran corazón y una gran familia”, expresó el piloto neerlandés.

Además, habló sobre la extensión del contrato de Pérez y señaló que es positivo que continúe en la Fórmula 1, pues esto le permitió celebrar sus 300 Grandes Premios en México, un momento que consideró aún más especial.

Verstappen también recordó los buenos momentos que compartieron y aseguró que mantiene una buena relación con el piloto mexicano.

 

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