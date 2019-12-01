Matías Grande avanza a semifinales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla

Matías Grande avanza a semifinales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 18:04:21
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Puebla, Pue., 11 de abril de 2026.- El arquero mexicano Matías Grande avanzó a las semifinales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco que se disputa en Puebla, luego de superar cuatro rondas de competencia.

Grande se enfrentará al estadounidense Brady Ellison en la semifinal programada para el próximo domingo en el Zócalo poblano. El mexicano será el único representante nacional que tendrá actividad ese día en las finales de recurvo.

En la prueba por equipos, la selección mexicana femenil integrada por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz obtuvo la medalla de bronce tras su participación en la competencia.

Las finales del certamen se realizarán este domingo con la presencia de los mejores arqueros del circuito internacional, en la capital poblana.

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