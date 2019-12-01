Mantiene la ventaja la Trinca Fresera al sacar empate sin goles del Estadio Morelos

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- Todo sigue igual. La Trinca Fresera mantiene la ventaja que le da el Reglamento de Competencia de la Liga de Expansión por su mejor posición en la Tabla General, luego del empate con roscas que sacó del Coloso del Quinceo, la casa del Atlético Morelia, equipo que esta noche volvió a ser el de antes, porque no pudo armar las jugadas que terminaran con anotación en la portería defendida por el Gansito Hernández. Sí, en efecto, el 0-0 le da la ventaja al Deportivo Irapuato y todo está como estaba en las Semifinales del Apertura 2025.

Fue un partido muy trabado, con lucha intensa por parte de los dos contendientes, pero sin claridad ofensiva. El conjunto michoacano le buscó con insistencia, pero siempre se topó con una línea defensiva bien escalonada que le cortó todos los circuitos. El equipo consentido de Los Hijos de la Mermelada intentó mucho abrir la cancha y logró penetrar con claridad, pero sus balonazos a la olla nunca encontraron el receptor que le pusiera número a la casa.

La nivelación de fuerzas fue evidente, sin embargo, la Trinca Fresera terminó encima del cuadro michoacano, pero como sus delanteros traían la mirilla chueca, sus disparos no inquietaron mucho que digamos al guardameta Antonio Torres. El empate son goles, al final de cuentas, refleja con fidelidad lo que aconteció en el rectángulo verde esmeralda del Coloso del Quinceo. Por lo que todo quedó en compás de espera y la duda se despejará el sábado próximo en el León Chávez. Así sea.

ATLÉTICO MORELIA: Antonio Torres, Uziel García, Diego Esqueda, Brayton Vázquez, Josué Martínez, Brian Figueroa, Misael Domínguez (Francisco Vivas, 80’), Jaziel Martínez (Daniel Parra, 74’), Arturo Palma (Brandon Ochoa, 80’), Gael Moreno y Rubén del Campo (Mauro Nambo, 80’). DT: Mario Ortiz,

DEPORTIVO IRAPUATO: Humberto González, Ventura Alvarado, Elbis Souza, Raúl Sandoval, Emilio Santillán, Juan Rangel (Benjamín Sánchez, 80’), Alan Rodríguez, Juan Gamboa, Jassiel Ruiz, Juan Pucheta (Julio Doldán, 80’) y César Santana (Jesse Samudio, 73’). DT: Daniel Alcántar.