Los Zorros tendrán un duelo en la cima del Grupo 11 de la Liga TDP

Los Zorros tendrán un duelo en la cima del Grupo 11 de la Liga TDP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 10:22:38
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Morelia, Michoacán, a 21 de marzo de 2026. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil tendrá este sábado un duelo de poder a poder cuando visite a H2O Purépechas en choque correspondiente a la Jornada 19 del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), que se jugará en la cancha J. Calderón de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UDC) de Morelia. 

Los Zorros llegan a este compromiso como líderes del sector con 43 puntos, producto de 14 triunfos, un empate, dos derrotas, 58 goles a favor y 22 en contra, mientras que Purépechas son segundos con 32 unidades luego de 10 victorias, una igualada y cinco descalabros, además ha marcado 24 tantos y ha recibido 12. 

“H2O es un gran equipo, ha tenido una buena temporada, tiene jugadores con mucha calidad, su cuerpo técnico tiene mucha experiencia, le tenemos mucho respeto. Va a ser un partido complicado, debemos tener paciencia y comportarnos muy bien defensivamente, vamos a salir con mucho respeto a hacer un buen partido y la afición va a ganar porque va a ver un muy buen partido”, manifestó el técnico Gustavo Farías. 

Cabe recordar que estos equipos ya se vieron las caras en la primera vuelta en la fecha 8 en el Estadio Universitario Hidalgo, donde el cuadro nicolaita se impuso 2-0 gracias a los goles de Cristian Castro y Carlos Suazo.

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