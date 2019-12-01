Los zorros consolidaron el mejor inicio de temporada de su historia en la Liga TDP

Zacapu, Michoacán, 30 de octubre de 2026.- Por primera vez en lo que va de su participación en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), el Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil comenzó una temporada con cinco triunfos consecutivos, luego de que este viernes derrotara 2-0 al Atlético Valladolid (Guerreros Zacapu) en partido de la Jornada 5 del Grupo 11.

Los primeros minutos del encuentro, desarrollado en la Cancha Luna Griss, fueron de mucho estudio, ambas escuadras buscaban dominar en la posesión del balón, lo que generó que fuera parejo y sin emociones.

Pero con el transcurso del juego, los Zorros inclinaron la balanza y comenzaron a llegar con peligro a la meta rival por medio de César Cruz, Edgar González, Carlos Suazo y Brandon Vieyra, sin embargo, los intentos se fueron desviados o los contuvo el arquero local, por lo que se fueron al descanso con el 0-0.

Apenas se puso en marcha el complemento y llegó el gol nicolaita cuando en un cobro de falta Vieyra filtró pase para Cruz, quien dentro del área definió con un potente derechazo para mandar el esférico al fondo.

Después, el encuentro se hizo de ida y vuelta, el cuadro zacapense buscaba la igualada, mientras que los de la Casa de Hidalgo querían ampliar la ventaja, lo que consiguieron al 79’ cuando Vieyra recibió la pelota en las afueras del área, con una media vuelta se quitó a un rival y mandó un ‘globito’ que se guardó en el ángulo para poner cifras definitivas.

Con esta nueva victoria, el Atlético Morelia-UMSNH varonil suma 15 puntos de 15 posibles con lo que se mantiene como líder general del sector y en la fecha 6 descansará, por lo que volverá a la actividad hasta el 14 de noviembre cuando visite a Purépechas FC.