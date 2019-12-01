Los Canarios del Atlético Morelia se impusieron en el Morelos a los Alebrijes de Oaxaca

Morelia, Michoacán, a 9 de agosto de 2025.- Con dos jugadas de pizarrón y un centro a la espalda de los defensas, el Atlético Morelia firmó 3 puntos a su cuenta particular al imponerse 3-1 a su barco Alebrijes de Oaxaca, equipo que fue ampliamente dominado en la primera mitad del encuentro, correspondiente éste a la segunda Jornada de la Liga de Expansión. El cuadro de la tierra de Rufino Tamayo y Francisco Toledo, esos dos genios de las artes plásticas, a pase de Adrián Vázquez logró el descuento con magnífica chilena el Sergio Meza.

De esta manera, Gilberto Adame, entrenador del conjunto del Alma de México, gana su primer partido como estratega de futbol profesional, concretamente de la Liga de Expansión. Solamente ha dirigido dos encuentros en su vida y ya ha probado 2 de los 3 resultados que tiene el juego del hombre (según le llamaba el inolvidable Ángel Fernández al futbol), porque el primero fue un empate ante Correcaminos.

El conjunto canario mostró una cara muy diferente a lo que fue durante el torneo anterior. Se le ve con más claridad a la hora de estructurar sus ataques, hay buenas asociaciones en la media cancha y a la zaga se le ve segura, atenta y más puntual. De suyo, se nota que la oncena magenta y amarillo juega con apego al librito de su entrenador, porque hilvana jugadas de filigrana y luego busca profundidad con pases largos, de uno a otro costado.

Los dos primeros goles del encuentro fueron una calca uno del otro, ambos a consecuencia de tiro de esquina. Para el de la quiniela, anotado al minuto 13, Omar Islas fue cobrar a la esquina derecha, tocó en cortito para para Bryan Figueroa, quien levantó la mirada y mandó centro elevado al corazón del área grande, donde se elevó Brayton Vázquez y metió cabezazo imposible para el guardameta Óscar González.

Para el segundo fue la misma fórmula del pizarrón de Gilberto Adame. Nuevamente fue Omar Islas a cobrar el tiro de esquina, tocó en cortito para Brayan Figueroa, éste levantó la vista y mandó centro elevado al corazón del área, donde se elevó Daniel Parra y metió testarazo imposible para el portero oaxaqueño Óscar González con lo que registró el 2-0 transitorio que auguraba goleada, sin que el estratega Arturo Alvarado se diera por enterado que le hicieron dos goles de pizarrón.

La lucha y el dominio de Atlético Morelia continuó y aunque Alebrijes intentaba, no lograba quitarse el dominio canario. Mauro Mambo, el chamaco hecho en los Zorros de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), quien ya había desaprovechado una clara oportunidad de anotación, controló un pase largo que le mandó desde zona defensiva su compañero Brayton Vázquez y firmó con categoría nicolaíta el 3-0 al 45+1’.

De regreso de vestidores, los Alebrijes de Oaxaca salieron con mayor determinación, forzando las jugadas y creando ocasiones de gol, pero sin poder horadar la portería defendida por Antonio Torres. Sin embargo, al 60’ de tiempo corrido, Adrián Vázquez se internó en cancha canaria por el sector derecho en relación al ataque de Alebrijes y mandó centro al filo del área chica, donde Sergio Meza remató a placer de chilena para ponerle número a la casa y marcar el 3-1 que seria definitivo. La lucha continuó, pero los oaxaqueños no lograron mover nuevamente las redes, por lo que el conjunto michoacano firmó una victoria que le permitió sumar de a 3 y llegar a 4 puntos, con los que se mantendrá por lo menos una jornada más, porque en la tres descanzará y será hasta la 4 que visitará a Cancún.

ATLÉTICO MORELIA: Antonio Torres, Walter Ortega, José Galindo, Daniel Parra, Brayton Vázquez, Édgar Martínez (Rubén del Campo, 58’), Brian Figueroa, Mauro Nambo (Gael Moreno,88’), Omar Islas (Arturo Palma, 58’), Brandon Ochoa (Uziel García, 88’) y José Flores (Luis Sandoval, 81’). DT: Gilberto Adame.

ALEBRIJES DE OAXACA: Óscar González, Adrián Justo, Kristian Álvarez, Adrián Vázquez, Ethan López (Edson Santos, 46’), Efrén Mendoza (Erick Castillo, 46’), Aldo Arellano (Jesús Bustos, 74’), Diego López (Daniel Rojas, 74’), Fernando Morales, Andrey Andrade y Sergio Meza (Julio Cruz, 67’). DT: Arturo Alvarado.