Llega a Querétaro Educational Football Program de la Fundación Real Madrid

Querétaro, Querétaro, 3 de noviembre del 2025.- El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, encabezó el anuncio de la alianza con True Sports, Socio Oficial de la Fundación Real Madrid y la inmobiliaria Ciudad Maderas, para traer a Querétaro la Escuela deportiva de la Fundación Real Madrid, con el objetivo de promover la formación integral de jóvenes mediante el deporte, y con ello darles oportunidades y valores para superarse.

"Con este acuerdo, construimos un mejor futuro para los jóvenes de Querétaro. Ese es el compromiso de nuestro gobernador, Mauricio Kuri. Con ello, sociedad y gobierno brindamos a los jóvenes condiciones para superarse, para que tengan un mejor futuro, para que hagan sus sueños realidad”, indicó.

Desde la Ciudad Real Madrid, en la capital española, también se dio a conocer que la sede del Educational Football Program Querétaro, estará ubicada en Parque Alfalfares. Bajo el patrocinio de la inmobiliaria Ciudad Maderas, niñas y niños queretanos de 12 a 15 años de edad, podrán tener acceso a esta acción impulsada por el titular de SEDESOQ.

Con esta alianza estratégica, True Sports Socio Oficial de la Fundación Real Madrid en algunos estados de México, Ciudad Maderas y el Gobierno del Estado de Querétaro, reafirman su compromiso con el desarrollo social y deportivo de la niñez y juventud mexicana, promoviendo un modelo de formación que trasciende a través del deporte para inspirar a las nuevas generaciones.

En el acto estuvieron presentes los directivos de la Fundación Real Madrid: Andrés Muntaner; Pablo Gómez; Carlos Albert; Argenis Cunha; y Elizandra Bonatto, directora ejecutiva de True Sports, Socio Oficial de la Fundación Real Madrid en algunos territorios de México; así como Jesús Ángel Vargas, socio de True Sports.

Mientras que del patrocinador máster inmobiliaria Ciudad Maderas acudieron María Xóchitl Aguilar Maqueda, directora de la Fundación Ciudad Maderas; Perla Mascareño Castro, subdirectora generall; Salvador Santos Cid, subdirector de Comunicación; y Alejandra Orozco Loza, medallista olímpica como Embajadora Deportiva.