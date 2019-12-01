Liga MX tendrá tres partidos este sábado en la Jornada 14 del Apertura 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 16:20:48

Ciudad de México, 24 de octubre de 2026.- La Jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX continuará este sábado con tres partidos que podrían provocar cambios importantes en la tabla general, cuando la fase regular se acerca a su recta final.

La actividad comenzará a las 17:00 horas con el encuentro entre León y Toluca en el Estadio León. Ambos equipos buscarán sumar puntos para mantenerse en la pelea por los primeros lugares y asegurar su lugar en la Liguilla.

Más tarde, a las 19:00 horas, Monterrey recibirá a las Chivas de Guadalajara en el Estadio BBVA. Los Rayados intentarán aprovechar su condición de local, mientras que el Rebaño Sagrado buscará mantener su buen paso en el torneo y seguir entre los primeros puestos de la clasificación.

La jornada cerrará a las 21:10 horas con el enfrentamiento entre Pumas y Tigres en el Estadio Olímpico Universitario. Los dos equipos buscarán conseguir una victoria que les permita mejorar su posición en la tabla y acercarse a la siguiente fase del campeonato. Los horarios corresponden al centro de México.