León se impone ante Puebla y da paso firme rumbo a la Liguilla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 22:43:35

Puebla, Pue., 10 de abril de 2026.- El Club Puebla y el Club León se enfrentaron en un duelo clave por la clasificación a la Fase Final, donde el conjunto esmeralda se llevó la victoria por 0-1 en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

El encuentro, disputado en el Estadio Cuauhtémoc, dejó a León con tres puntos fundamentales en la recta final del torneo, fortaleciendo sus aspiraciones de Liguilla, mientras que Puebla compromete su camino hacia la clasificación.

Con este resultado, León no solo suma tres puntos importantes en la recta final del torneo, sino que también rompe una racha sin ganar como visitante ante Puebla desde 2021.

De cara a la Jornada 15, Puebla visitará a las Chivas, mientras que León recibirá a los Bravos de Juárez en busca de mantenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla.