Las Zorros del Atlético Morelia UMSNH buscarán hoy su cuarta victoria en la TDP Femenil

Morelia, Michoacán, 31 de octubre del 2025.- El equipo femenil de la Universidad Michoacana tendrá hoy el quinto partido de su historia en la Tercera División Profesional (TDP), el tercero en su hermoso marco del estadio (todavía sin nombre propio), en virtud de que en punto de las 3 de la tarde recibirá al Atlético Celaya, último lugar del Grupo 5.

Con 9 puntos en sus bolsillos, las Zorros nicolaítas están colocadas en el segundo lugar de la Tabla General, misma cantidad de unidades que también tienen Halcones de Uruapan y La Piedad Querétaro, equipos que ocupan el tercero y cuarto sitio, respectivamente.

En el papel, la mesa está puesta para que las universitarias nicolaítas sumen su cuarta victoria en lo que va del torneo, en virtud de que vienen de vencer a domicilio 0-3 a Magos Unión Deportiva, escuadra de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Antes, en el partido inaugural, las de la Casa de Hidalgo se impusieron 2-0 a Lobos ULMX y fueron a pegarle a Halcones en Uruapan. Llevan un descalabro ante Deportivo Zamora por 0-1, debido a un gol circunstancial.

Y sí, el Atlético Morelia Universidad Michoacana es sublíder, aunque en la Tabla de Clasificación de la TDP aparece en el cuarto lugar, lo que es incorrecto porque el cuadro nicolaíta tiene 9 puntos y un golaveraje de más 1. Sí, también Halcones de Uruapan tiene 9 y más 1, pero el conjunto universitario le ganó en el enfrentamiento entre ambos. Y La Piedad Querétaro Femenil retrata en la pizarra 9 unidades y 0 en el golaveraje, además de que suma 2 empates y 1 punto extra, lo que lo ubica en cuarto sitio.

Bien, el partido de este día se antoja a modo para que las morelianas logren su cuarta victoria y su delantera centro, Adriana Ramírez, busque la cima en el goleo individual, en virtud de que es dueña del segundo lugar, habida cuenta que el liderato lo comparten la leonesa Xiomara Aislín Zavala Vázquez (Santa Ana del Conde) y la zamorana Marlen Carolina Gallegos Torres (Deportivo Zamora), quienes han anotado en 6 ocasiones cada una.

De esperarse se espera que Francisco Farfán le mueva a su alineación, porque los triunfos se los han sacado su línea defensiva y su delantera centro Adriana Ramírez. Hay jugadoras a las que les ha pesado mucho el paso de la Liga Municipal de Futbol y el Torneo Antorcha a la Tercera División Profesional (TDP), lo que se entiende porque el grado de exigencia ha crecido exponencialmente. Lo bueno es que el DT cuenta con jugadoras poderosas que no están jugando.

Y, lo mejor, es que con todo y que la media cancha ha sido superada en 3 de los 4 partidos jugados, su zaga ha jugado a gran nivel, tanto que ha parado todo durante los 4 encuentros, de suyo el gol con que perdió el Atlético Morelia Universidad Michoacana ante Deportivo Zamora fue un tiro de muy larga distancia que la portera Yoseline Alvarado no atinó a manotear. Y, arriba, Adriana Ramírez y Sofía Medina son quienes se han sacado las castañas del fuego.

En suma, hoy, a las 3 de la tarde, volverá a rodar el esférico en el rectángulo verde esmeralda del estadio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Los pronósticos están claramente en favor del conjunto moreliano, ya porque enfrentan al débil equipo de Cajeteros de Celaya, el que no ha sumado punto alguno en 4 fechas, ya porque en honor a la verdad el total de las jugadoras nicolaítas son de gran calidad. Tiempo al tiempo que el tiempo vuela. Así sea.