LAFC golea a Cruz Azul y se acerca a las semifinales de la Concacaf Champions Cup

LAFC golea a Cruz Azul y se acerca a las semifinales de la Concacaf Champions Cup
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 22:17:22
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Los Ángeles, California, 7 de abril de 2026.- Los Angeles FC dio un golpe importante en casa al derrotar 3-0 al Cruz Azul en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026, disputado en el BMO Stadium.

El equipo angelino fue superior durante todo el encuentro y supo aprovechar sus oportunidades ante una escuadra cementera que no logró reaccionar, pese a llegar como vigente campeona del torneo.

El primer gol cayó al minuto 30, cuando Son Heung-Min abrió el marcador con un buen remate. Antes del descanso, al 39’, David Martínez amplió la ventaja, y en la segunda mitad volvió a aparecer al minuto 58 para firmar su doblete y sentenciar el encuentro.

Con este resultado, el LAFC toma una ventaja clara de cara al partido de vuelta, que se jugará el 14 de abril en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, donde Cruz Azul buscará remontar para seguir con vida en la competencia.

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