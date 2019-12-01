La rivalidad viral termina con derrota para Karely Ruiz ante Marcela Mistral en Ring Royale

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 07:52:42

Monterrey, Nuevo León. 16 de marzo del 2026.- La rivalidad que comenzó hace años en televisión finalmente se resolvió sobre el ring. Tras semanas de expectativa y provocaciones, Marcela Mistral derrotó a Karely Ruiz por decisión unánime en el evento Ring Royal 2026.

El combate, pactado a tres rounds, mostró a una Karely Ruiz agresiva desde el inicio, avanzando constantemente y buscando acortar distancia para presionar a su rival. Sin embargo, Mistral logró imponer mayor potencia, técnica y control del cuadrilátero, conectando los golpes más efectivos.

La rivalidad entre ambas surgió hace seis años durante una discusión televisiva en el programa Mitad y Mitad, escena que se volvió viral y se mantuvo durante años como uno de los momentos más virales de la televisión regiomontana, cuando Ruiz apenas tenía 18 años.

Con esta victoria, Marcela Mistral cerró un capítulo que inició en la pantalla chica y terminó resolviéndose en el ring, ante la expectativa de miles de seguidores que esperaban ver el desenlace de esta confrontación.