La nicolaita, Sarah Silva, obtuvo dos medallas de oro en Olimpiada Nacional

La nicolaita, Sarah Silva, obtuvo dos medallas de oro en Olimpiada Nacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 17:51:13
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Morelia, Michoacán, a 18 de julio de 2026.- La arquera nicolaita, Sarah Abigail Silva Melgoza, concluyó su participación en el proceso de Olimpiada Nacional con dos medallas de oro, mismas que ganó en la edición 2026 en Tlaxcala, que en esta ocasión fue sede del tiro con arco.

“Fue mi último año en esa competencia porque ya cumplí el límite de edad. Fue un sentimiento raro, como nostalgia, pero con los nervios de una competencia normal, me gustó mucho la experiencia. Ya conozco a todas las competidoras, prácticamente crecimos juntas, pero me despedí bien de esa competencia”, comentó la pasante de la Licenciatura como Cirujano Dentista. 
 
Sarah, que participó en nueve ediciones de Olimpiada Nacional y ganó un total de 11 preseas de oro, plata y bronce, sueña en grande y ahora tiene en la mira las próximas competencias internacionales: los Juegos Panamericanos de Perú 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.  

“Lo que sigue es continuarme preparando para volver a quedar en selección nacional, recuperarme de una lesión que tuve el año pasado y seguir apuntando al próximo año que son Panamericanos y en 2028 son los Juegos Olímpicos, entonces quiero prepararme para eso y para lo que venga después de este ciclo olímpico”. 

En lo que se refiere al ámbito académico, Silva Melgoza recién concluyó su carrera en la Facultad de Odontología en la UMSNH y confesó que no fue sencillo llevar de la mano su carrera deportiva y sus estudios.  

"Es una satisfacción porque no fue fácil, muchas personas me decían que no iba a poder llevar ambas cosas, pero sí se pudo y estoy muy feliz porque también los logros académicos valen mucho. La verdad sí me costó llevar ambas cosas, pero creo que me desarrollé bien, fueron experiencias que me enseñaron muchísimas cosas”, señaló.

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