La mexicana Suri Cueva avanza a la final en plataforma 10m en la Copa del Mundo de Montreal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 16:14:37
Montreal, Canadá, 27 de febrero de 2026.- La clavadista mexicana, Suri Cueva, clasificó a la final de plataforma 10 metros en la Copa del Mundo de Clavados, que se lleva a cabo en Montreal, Canadá.

Cueva finalizó en la 13ª posición de los preliminares al sumar 289.20 puntos. Por su parte, la clavadista Alejandra Estudillo terminó en la 15ª posición con 277.80 unidades, mientras que Samantha Jiménez se ubicó en la 17ª con 264.55; con estos resultados, ambas quedaron fuera de la final.

La Copa del Mundo de Clavados en Montreal inició el jueves 26 de febrero y concluirá el domingo 1 de marzo. Más de 120 atletas de una veintena de países compiten en las distintas pruebas, en uno de los eventos más importantes del calendario internacional de la disciplina.

La final de la plataforma 10 metros se disputará este domingo a las 15:30 horas, donde Cueva buscará colocarse entre las mejores del certamen y sumar puntos clave en el circuito mundial.

