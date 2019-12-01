La mexicana Daniela Rojas gana bronce en el Mundial de Lucha Sub-23

La mexicana Daniela Rojas gana bronce en el Mundial de Lucha Sub-23
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 22:25:29
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Las Vegas, Estados Unidos, 16 de octubre de 2026.- La mexicana Daniela Rojas ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Lucha Sub-23, que se celebra en Las Vegas, Estados Unidos.

Rojas compitió en la categoría de 57 kilogramos y venció a la alemana Olivia Andrich por marcador de 9-0 en el combate por el tercer lugar.

Esta presea representa su segunda medalla en un campeonato mundial, luego de ganar plata en el Mundial Sub-20 de 2024, celebrado en Pontevedra, España.

La competencia de este año se lleva a cabo del 12 al 18 de octubre en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, con participación de atletas de distintas partes del mundo en las modalidades femenil, libre varonil y grecorromana.

México también cuenta con la participación de otros luchadores, entre ellos Melanie Jiménez, quien compite en la categoría de 62 kilogramos, así como Sofía Ocegueda, Diego Peraza, Kevin de León y Rodrigo Falcón Aguirre. La delegación mexicana busca obtener más medallas durante el torneo.

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