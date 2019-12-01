La Liga MX continúa su actividad este viernes con tres encuentros correspondientes a la penúltima jornada del Apertura 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 18:47:34

Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026.- La Liga MX tendrá actividad este viernes con tres partidos correspondientes a la Jornada 16 del torneo Apertura 2026, en una fecha que tendrá encuentros desde las 19:00 horas.

El primer duelo será entre Atlético de San Luis y FC Juárez, que se enfrentarán a las 19:00 horas. A la misma hora, Necaxa recibirá a los Xolos de Tijuana en el Estadio Victoria.

Más tarde, la actividad continuará con el partido entre Atlante y Santos Laguna, programado para las 21:00 horas en el Estadio Banorte.

Los tres encuentros forman parte de la penúltima jornada de la fase regular del campeonato, por lo que los equipos buscarán sumar puntos antes de que termine esta etapa del torneo.

Horarios y transmisiones:

19:00 horas: Atlético de San Luis vs FC Juárez | ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium.

19:00 horas: Necaxa vs Tijuana | FOX y FOX One.

21:00 horas: Atlante vs Santos Laguna | ESPN, Disney+ Premium y Azteca 7.

Los horarios corresponden al tiempo del centro de México.