La hizo Atlético Morelia, la hizo en grande, al pasar a Semifinales a costa del Cancún

Morelia, Michoacán, 17 de noviembre del 2025.- La hizo el Atlético Morelia y la hizo en grande, porque echó de la competencia al Cancún, segundo mejor equipo de la competencia, con holgado marcador global de 4-2.

El conjunto moreliano sorprendió en la ida con un 3-1 y remato en la Vuelta con empate 1-1 para pasar a las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga de Expansión. Por el pase a la final enfrentará a la Trinca Fresera.

Con la victoria del conjunto moreliano quedó sellado lo impensable, que los dos equipos más poderosos del torneo quedaran eliminados, porque el Tepatitlán echó fuera al Atlante. Y como la Jaiba Brava superó a Leones Negros y el Irapuato a Mineros de Zacatecas, los semifinalistas son Jaiba Brava, Irapuato, Atlético Morelia y Tepatitlán.

EL PARTIDO

Con la ventaja que el Atlético Morelia sacó en su casa por marcador de 3-1, fue a Cancún a no jugársela y sí en cambio a apostarle a una estrategia defensiva, la que realizó con calidad de catenaccio italiano, porque se defendió con sapiencia y seguridad y maniató casi todo el partido a los Iguanas que, equivocadamente, le apostaron a meter muchos jugadores ofensivos al campo.

Atlético Morelia jugo defensivamente por nota. Y si bien es cierto que su futbol no fue atractivo para la tribuna, también lo es que realizó un gran trabajo para cortarle los circuitos ofensivos al conjunto dirigido por Miguel Bravo. Al final se impuso el conjunto moreliano con todas las de la ley, porque desarrolló mejor su estrategia que el Cancún la suya.

El gol de la quiniela lo hizo el Cancún hasta e minuto 51’ y fue a balón parado, porque Jorge Díaz cobró tiro de esquina y Benjamín Galindo metió cabezazo que dejó sin oportunidad al portero Antonio Torres de evitar la caída de su marco. El silbante Enrique Augusto Ramírez Gutiérrez, al 90-2’ le regaló penal al Morelia, mismo que hizo bueno Vázquez para el 1-1 y global de 4-2.

SEMIFINALES

Los partidos de Semifinales, en visita recíproca, quedaron de la siguiente manera: La Jaiba Brava (3°) Vs. Tepatitlán (8°) en la primera llave y, en la segunda, Irapuato (4°) enfrentará al Atlético Morelia (7°). Y, como se puede ver, fuera de la competencia están Atlante (1°), Cancún (2°), Mineros de Zacatecas (5°) y UdeG (6°). Así sea.