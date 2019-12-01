La Fórmula 1 analiza posible cancelación de carreras en Medio Oriente por tensiones en la región

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 16:04:21

Londres, Reino Unido, 13 de marzo de 2026.- La Fórmula 1 se encuentra evaluando la posibilidad de posponer o cancelar las carreras programadas para el próximo mes en Medio Oriente. El Gran Premio de Baréin está previsto para realizarse del 10 al 12 de abril, mientras que el Gran Premio de Arabia Saudita se celebraría una semana después.

La incertidumbre surge debido a los conflictos y tensiones que actualmente se viven en la región, lo que ha puesto en duda la realización de ambos eventos. Entre las principales preocupaciones se encuentran los recientes ataques con drones y misiles iraníes registrados en el Golfo Pérsico.

Baréin también ha sido objetivo de varios ataques que, según reportes, han impactado edificios e incluso una base militar. Esta situación ha incrementado la preocupación por la seguridad en la zona.

El Golfo Pérsico es una región estratégica clave, ya que conecta a Arabia Saudita y Baréin. Ambos países están unidos físicamente por la calzada del Rey Fahd, una infraestructura de aproximadamente 25 kilómetros de longitud que facilita el tránsito entre ambos territorios.

Hasta el momento, la Fórmula 1 no ha emitido un comunicado oficial sobre la posible cancelación o modificación del calendario de estas competencias.