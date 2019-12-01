Ciudad de México, 2 de noviembre de 2026.- El piloto italiano Kimi Antonelli se convirtió en campeón mundial de Fórmula 1 a los 20 años, luego de terminar en el tercer lugar del Gran Premio de la Ciudad de México, disputado este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El corredor de Mercedes aseguró el título de pilotos a falta de cuatro carreras para concluir la temporada 2026. Con este resultado, también se convirtió en el campeón más joven en la historia de la categoría, superando la marca que tenía el alemán Sebastian Vettel, quien consiguió su primer campeonato a los 23 años.

La carrera fue ganada por el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, quien cruzó la meta en primer lugar, seguido por el británico Lewis Hamilton, de Ferrari. Antonelli completó el podio y consiguió los puntos necesarios para asegurar el campeonato.

El italiano expresó su emoción por el resultado y agradeció a su equipo y a su familia por el trabajo que lo llevó a conseguir su primer título mundial. Su triunfo también puso fin a una espera de 73 años para que un piloto italiano volviera a conquistar el campeonato, después de Alberto Ascari en 1953.

Con este resultado, Antonelli se convirtió en una de las figuras más jóvenes en alcanzar el máximo título del automovilismo y escribió su nombre en la historia de la Fórmula 1.