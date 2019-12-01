Jugadores y técnico nicolaitas son convocados al Torneo del Sol 

Morelia, Michoacán, a 26 de diciembre de 2025. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil firmó una gran primera vuelta en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y los resultados se han visto tanto en plano colectivo como en el individual, pues además de liderar el Grupo 11, dos de sus jugadores fueron seleccionados al Torneo del Sol, certamen en el que juegan los mejores futbolistas Sub 18 del campeonato.

Los elementos nicolaitas convocados al representativo del Grupo 11 son el portero, Francisco Cervantes, y el lateral, Fredy Vargas, quien participará en este certamen por segundo año consecutivo. Además, este equipo está comandado por el técnico de los Zorros, Gustavo Farías, quien ganó esta distinción al ser el entrenador del conjunto que lidera el sector.

Cabe mencionar que tanto Francisco como Fredy son de los jugadores que más minutos acumulan en Liga TDP después de las primeras 11 jornadas, pues el guardameta ha jugado los 10 encuentros y suma los 900 minutos, mientras que el lateral ha participado en los 10 juegos, acumulando 865 minutos.

Esta edición del Torneo del Sol se desarrollará del 7 al 17 de enero del 2026 en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en Toluca, Estado de México, y participarán los mejores jugadores Sub 18 de la Liga TDP y del sector amateur, así como la selección de la liga.