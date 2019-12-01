Juárez vence 3-1 a Querétaro y los Gallos suman su cuarta derrota consecutiva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 22:26:44

Ciudad Juárez, Chihuahua, 30 de octubre de 2026.- El FC Juárez venció 3-1 a Querétaro este viernes en el Estadio Olímpico Benito Juárez, durante la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Con este resultado, los Bravos consiguieron su segundo triunfo del torneo, mientras que los Gallos Blancos acumularon cuatro derrotas consecutivas.

Óscar Estupiñán abrió el marcador para los locales al minuto 16, tras rematar de cabeza dentro del área. Poco después, al 38, Madson amplió la ventaja con un disparo desde fuera del área, por lo que Juárez se fue al descanso con dos goles de diferencia.

En la segunda mitad, Querétaro buscó acercarse en el marcador, pero los Bravos mantuvieron la ventaja. Al minuto 82, José Luis Rodríguez anotó el tercer tanto de los fronterizos y dejó el encuentro prácticamente definido.

Los Gallos Blancos lograron descontar al minuto 88 por medio de Ali Ávila, aunque el gol no fue suficiente para cambiar el resultado. Con la derrota, Querétaro complicó sus aspiraciones de avanzar a la Liguilla, mientras que Juárez sumó tres puntos ante su afición.