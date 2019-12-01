Juárez vence 3-1 a Querétaro y los Gallos suman su cuarta derrota consecutiva

Juárez vence 3-1 a Querétaro y los Gallos suman su cuarta derrota consecutiva
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 22:26:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad Juárez, Chihuahua, 30 de octubre de 2026.- El FC Juárez venció 3-1 a Querétaro este viernes en el Estadio Olímpico Benito Juárez, durante la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Con este resultado, los Bravos consiguieron su segundo triunfo del torneo, mientras que los Gallos Blancos acumularon cuatro derrotas consecutivas.

Óscar Estupiñán abrió el marcador para los locales al minuto 16, tras rematar de cabeza dentro del área. Poco después, al 38, Madson amplió la ventaja con un disparo desde fuera del área, por lo que Juárez se fue al descanso con dos goles de diferencia.

En la segunda mitad, Querétaro buscó acercarse en el marcador, pero los Bravos mantuvieron la ventaja. Al minuto 82, José Luis Rodríguez anotó el tercer tanto de los fronterizos y dejó el encuentro prácticamente definido.

Los Gallos Blancos lograron descontar al minuto 88 por medio de Ali Ávila, aunque el gol no fue suficiente para cambiar el resultado. Con la derrota, Querétaro complicó sus aspiraciones de avanzar a la Liguilla, mientras que Juárez sumó tres puntos ante su afición.

 

Más información de la categoria
Bala perdida cobra la vida del locutor David Castro “El Gallo” durante ataque armado en el Estado de México
Hallan cuerpo con vestimenta táctica, abandonado en carretera de Apatzingan, Michoacan
Automóvil se sale del camino y vuelca en el libramiento Surponiente de Corregidora, Querétaro; hay una persona herida
Un conductor resulta ileso tras dormirse al volante y volcar en Paseo Constituyentes
Más información de la categoria
Claudia Sheinbaum propone trasladar los restos de Cuauhtémoc Cárdenas a la Rotonda de las Personas Ilustres
De la austeridad a Disneyland: Funcionario del Bienestar que pregona "primero los campesinos", difunde postales de vacaciones de lujo en Europa; es de los principales promotores de Morón
Tensión en filtros aguacateros; productores evitan confrontación con transportistas
Detienen en Estados Unidos a Inés Gómez Mont; enfrenta acusaciones por lavado de dinero