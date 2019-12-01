Juan Pablo Ficovich, primer finalista del Morelia Open

Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 17:59:39

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo del 2026.- El ATP 125 Morelia Open tiene su primer finalista, luego de que el tenista argentino Juan Pablo Ficovich derrotara al francés Luka Pavlovic por parciales de 6-1, 3-6 y 6-3.

Con el Estadio Tres Marías prácticamente lleno, el argentino logró imponer condiciones a pesar de complicaciones en el segundo set.

A lo largo del torneo, Ficovich derrotó en primera ronda al brasileño Mateus Alves, en segunda al japonés Shintaro Mochizuki y en cuartos de final al australiano Tristan Schoolkate.

Ahora espera por rival en la Gran Final del Morelia Open, que saldrá entre el croata Borna Gojo y el colombiano Nicolás Mejía.