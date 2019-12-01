Juan Pablo Ficovich, primer finalista del Morelia Open

Juan Pablo Ficovich, primer finalista del Morelia Open
Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 17:59:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo del 2026.- El ATP 125 Morelia Open tiene su primer finalista, luego de que el tenista argentino Juan Pablo Ficovich derrotara al francés Luka Pavlovic por parciales de 6-1, 3-6 y 6-3.

Con el Estadio Tres Marías prácticamente lleno, el argentino logró imponer condiciones a pesar de complicaciones en el segundo set.

A lo largo del torneo, Ficovich derrotó en primera ronda al brasileño Mateus Alves, en segunda al japonés Shintaro Mochizuki y en cuartos de final al australiano Tristan Schoolkate.

Ahora espera por rival en la Gran Final del Morelia Open, que saldrá entre el croata Borna Gojo y el colombiano Nicolás Mejía.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Policía Morelia implementa medida temporal de estacionamiento en el Centro Histórico por temporada vacacional
Repunta robo a cuentahabientes en Celaya; asaltan banco en la colonia Jardines a días de otro caso
Ataque armado sacude fraccionamiento al sur de Morelia, Michoacán: Hay dos muertos y dos heridos
Otorga un juez de control órdenes de aprehensión en contra de Silvano Aureoles y otros 15 exfuncionarios públicos por hechos en Arantepacua
Más información de la categoria
A casi una década de la matanza de Arantepacua, Michoacán, libran órdenes contra el exgobernador Aureoles, Juan Bernardo Corona y 14 servidores públicos más
A proceso servidores públicos de Chavinda por operación de armas fuera de ley
Poder Judicial de Michoacán se pronuncia sobre proceso penal de 11 policías de Ecuandureo
Ataque armado sacude colonia Morelos de la CDMX: mueren hombre y un menor
Comentarios