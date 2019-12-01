Isaac Hadjar empuja a un aficionado durante el GP de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 20:43:25

Ciudad de México, 30 de octubre de 2026.- Este viernes inició la actividad del Gran Premio de México de Fórmula 1, donde el piloto francés de Red Bull, Isaac Hadjar, protagonizó una polémica luego de empujar a un aficionado.

El piloto tuvo una complicada primera práctica debido a problemas con la unidad de potencia de su monoplaza. A los 10 minutos de la sesión, reportó por radio dificultades con el frenado del motor y falta de potencia, por lo que tuvo que regresar a boxes. Al finalizar la práctica, ocupó el puesto 11.

El incidente ocurrió cuando Hadjar se dirigía a boxes y un aficionado se acercó insistentemente para pedirle una fotografía. La situación habría incomodado al piloto, quien terminó empujándolo.

El momento generó diferentes reacciones en redes sociales sobre el acceso de los aficionados al paddock de la Fórmula 1 y el respeto al espacio personal de los pilotos.