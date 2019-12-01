Irán presiona a FIFA; asegura que no asistirá al Mundial si no cambia sus partidos a México

Irán presiona a FIFA; asegura que no asistirá al Mundial si no cambia sus partidos a México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 11:17:30
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Teherán, Irán, a 7 de abril 2026.- Las autoridades deportivas de Irán lanzaron un ultimátum a la FIFA y aseguraron que no asistirán al Mundial que inicia el próximo 11 de junio si no obtienen una respuesta positiva a su petición de cambiar su partidos de la fase de grupos a México.

"Nuestra petición a la FIFA para reubicar los juegos de Irán de EE. UU. a México sigue vigente, pero aún no hemos recibido respuesta", declaró el Ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamal.

Previamente, la Federación Iraní de Futbol solicitó al organismo regulador del fut bol mundial el cambio de sede, debido a la ofensiva militar estadounidense en el territorio persa y a las declaraciones del presidente Donald Trump en las que no aseguraba la seguridad de los representantes iraníes.

No obstante, la semana pasada, Gianni Infantino, presidente de la FIFA aseguró que todos los partidos de Irán procederán según lo programado.

Actualmente, la República Islámica se ubica en el Grupo G, con duelos programados ante Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y un cierre de fase ante Egipto en Seattle.

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