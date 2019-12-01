Irán analiza jugar en México durante el Mundial 2026 por motivos de seguridad

Irán analiza jugar en México durante el Mundial 2026 por motivos de seguridad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 18:58:04
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Teherán, Irán, 16 de marzo de 2026.- El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, afirmó que la selección de Irán no viajaría a Estados Unidos si no se garantizan condiciones de seguridad adecuadas para el equipo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con el dirigente, la federación iraní mantiene preocupación por la seguridad de la delegación en territorio estadounidense, por lo que la participación del combinado nacional en ese país dependerá de las garantías que puedan ofrecer las autoridades.

Ante este escenario, la Federación Iraní de Fútbol informó que ya sostiene conversaciones con la FIFA para analizar alternativas sobre la sede de sus encuentros durante el torneo.

Entre las opciones planteadas se encuentra que los partidos de la selección iraní puedan disputarse en México, uno de los países anfitriones del Mundial de 2026, en lugar de celebrarse en territorio estadounidense.

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