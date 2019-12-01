Invierte Querétaro siete mdp por mantenimiento del Corregidora: Lynda Luna 

Invierte Querétaro siete mdp por mantenimiento del Corregidora: Lynda Luna 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 21:02:08
Querétaro, Qro., 02 de marzo de 2026.- La titular de la Oficialía Mayor del Estado de Querétaro, Lynda Luz Luna Rangel, informó que se invirtieron siete millones de pesos para mantener al estadio Corregidora, para cumplir con los requisitos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), para albergar el partido que se llevó a cabo el pasado 25 de febrero entre las selecciones de México e Islandia.

Mencionó que se realizaron trabajos de mantenimiento, principalmente a la rehabilitación de la fachada perimetral, así como a la remodelación de vestidores, particularmente el del equipo visitante y el área de árbitros; y se trabaja en la impermeabilización del coloso del Cimatario.

“La Federación fue la que nos marcó qué condiciones tenía que tener el estadio Corregidora, como ustedes, es un inmueble que tiene más de 40 años, por lo tanto, se gastaron siete millones con la pinta de todo el estadio, los vestidores del equipo visitante y el de los árbitros, ahorita estamos terminando de hacer la impermeabilización”, dijo.

Por otra parte, Rangel informó que sostuvo una reunión con Mikel Andoni Arriola Peñalosa, presidente de la FMF, donde Querétaro manifestó formalmente su interés en ser considerado como sede de un Mundial Femenil en el futuro; así como para albergar encuentros internacionales, confiando en que, por las medidas implementadas y la capacidad organizativa demostrada, Querétaro pueda ser tomado en cuenta en próximas designaciones.

“Tuve una reunión con Mikel Arriola, si se levantó la mano para poder ser sede del Mundial, pero las condiciones del estadio Akron son completamente diferentes al del estadio Corregidora; pero estamos levantando la mano para poder ser sede del Mundial Femenil, aunque aún falta años, esperemos que en próximas fechas podamos estar anunciándolo y la Federación va tomar en cuenta a Querétaro por todas las medidas de seguridad que tomamos para este tipo de eventos internacionales”.

