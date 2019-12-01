Inglaterra elimina a Noruega en tiempos extra y avanza a las semifinales de la justa mundialista

Miami, Estados Unidos, 11 de julio de 2026.- La selección de Inglaterra obtuvo su pase a las semifinales del torneo internacional de fútbol luego de vencer 2-1 a Noruega en un intenso partido de cuartos de final, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, que tuvo que definirse en tiempos extra.

El conjunto noruego tomó la ventaja al minuto 36 gracias a Andreas Schjelderup, aprovechando un buen momento ofensivo que puso en aprietos a los ingleses. Sin embargo, cuando parecía que Noruega se iría al descanso con la ventaja, Jude Bellingham apareció en el tiempo agregado de la primera mitad para marcar el 1-1.

Durante el complemento, ambas selecciones generaron oportunidades para quedarse con el boleto a la siguiente ronda. La Selección de Noruega llegó a marcar un segundo tanto, pero la anotación fue anulada tras una revisión por una infracción en la jugada previa en la que Erling Halaand empuja al futbolista de Inglaterra, Elliot Anderson.

Fue nuevamente Bellingham quien al minuto 93, aprovechando un rebote dentro del área para firmar el 2-1 definitivo, resultado que coloca a los ingleses entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Finalmente, con este triunfo, Inglaterra obtiene su boleto a la semifinal de la justa mundialista, donde enfrentará al ganador del partido entre Argentina y Suiza en busca de un lugar en la gran final.