¡Imparable! Armand Duplantis pulveriza el récord mundial de salto con garrocha por 14ª vez en cinco años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 21:03:43
Tokio, Japon a 15 de septiembre del 2025. - Con un salto de 6,30 m, ‘Mondo’ Duplantis conquista Tokio y suma su tercer título mundial, marcando un dominio histórico.

La historia del atletismo volvió a escribir un capítulo inborrable con el nombre de Armand ‘Mondo’ Duplantis, quien rompió el récord mundial de salto con garrocha por decimocuarta vez, alcanzando los 6,30 metros de altura para conquistar su tercer título al aire libre. El sueco de 25 años, ya considerado un fenómeno nunca antes visto en la disciplina, dejando un silencio apasiguante seguido de un grito estruendoso en público del Estadio Nacional de Tokio.

El campeón, que creció en Luisiana pero representa a Suecia, ganó con facilidad su 49ª competencia consecutiva. Tras asegurar la victoria, se tomó media hora más para buscar un nuevo registro histórico. Lo logró en su tercer intento, cuando la barra rebotó sin caer, desatando un festejo que confirmó una vez más su grandeza.MICHOACAN, MORELIA, DEPORTE, ATLETISMO, T

Además de la gloria deportiva, Duplantis se llevó una recompensa económica de 70 mil dólares por la victoria y un bono de 100 mil por el récord impuesto en el Mundial.

