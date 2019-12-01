Imcufide informa cierre temporal de unidades deportivas por días festivos

Morelia, Michoacán; a 30 de diciembre de 2025.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) informa a la ciudadanía que, con motivo de los días festivos de fin de año, se realizará el cierre parcial y total de las unidades deportivas municipales.
El miércoles 31 de diciembre de 2025, las unidades deportivas cerrarán a partir de las 14:00 horas; mientras que el jueves 1 de enero de 2026 permanecerán totalmente cerradas, reanudando actividades el viernes 2 de enero en su horario habitual.
Las unidades deportivas que suspenderán actividades son:
• Auditorio Municipal de Morelia
• Pista de Ciclismo BMX
• Unidad Deportiva Bicentenario
• Unidad Deportiva Eduardo Ruiz
• Unidad Deportiva Félix Ireta (Frontones 1° de mayo)
• Unidad Deportiva Josefa Ocampo
• Unidad Deportiva Los Encinos
• Unidad Deportiva Miguel Hidalgo
• Unidad Deportiva Morelia 150
• Unidad Deportiva Morelos-INDECO
• Unidad Deportiva Santiaguito
• Unidad Deportiva Torreón Nuevo
Asimismo, los complejos acuáticos del Imcufide se encuentran cerrados por su periodo vacacional. Las inscripciones para el público en general iniciarán el 7 de enero de 2026 y las clases de natación comenzarán el 12 de enero de 2026, en los complejos Medallistas Paralímpicos, Morelos Indeco, Bicentenario y Villa Magna. Para mayor información, se invita a la ciudadanía a acudir al área de recepción de cada complejo.