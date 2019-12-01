Imcufide informa cierre temporal de unidades deportivas por días festivos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 11:31:28

Morelia, Michoacán; a 30 de diciembre de 2025.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) informa a la ciudadanía que, con motivo de los días festivos de fin de año, se realizará el cierre parcial y total de las unidades deportivas municipales.

El miércoles 31 de diciembre de 2025, las unidades deportivas cerrarán a partir de las 14:00 horas; mientras que el jueves 1 de enero de 2026 permanecerán totalmente cerradas, reanudando actividades el viernes 2 de enero en su horario habitual.

Las unidades deportivas que suspenderán actividades son:

• Auditorio Municipal de Morelia

• Pista de Ciclismo BMX

• Unidad Deportiva Bicentenario

• Unidad Deportiva Eduardo Ruiz

• Unidad Deportiva Félix Ireta (Frontones 1° de mayo)

• Unidad Deportiva Josefa Ocampo

• Unidad Deportiva Los Encinos

• Unidad Deportiva Miguel Hidalgo

• Unidad Deportiva Morelia 150

• Unidad Deportiva Morelos-INDECO

• Unidad Deportiva Santiaguito

• Unidad Deportiva Torreón Nuevo

Asimismo, los complejos acuáticos del Imcufide se encuentran cerrados por su periodo vacacional. Las inscripciones para el público en general iniciarán el 7 de enero de 2026 y las clases de natación comenzarán el 12 de enero de 2026, en los complejos Medallistas Paralímpicos, Morelos Indeco, Bicentenario y Villa Magna. Para mayor información, se invita a la ciudadanía a acudir al área de recepción de cada complejo.